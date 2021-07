L’aérien tire le coût de la vie à la hausse selon l’Insee

« En juin 2021, les prix à la consommation augmentent de 1,1 % à Mayotte, du fait

principalement de la hausse des tarifs aériens. Les prix de l’alimentaire et du

tabac augmentent également. À l’inverse, les prix de l’énergie baissent. Sur

11 mois, de juillet 2020 à juin 2021, les prix augmentent de 1,1 % à Mayotte » écrit l’Insee dans son bilan mensuel des prix à la consommation.

Ainsi cette hausse n’est pas limitée au mois en cours mais s’étale en moyenne sur toute l’année écoulée.

« Cette hausse est portée par celle des prix des services, de l’alimentaire et du tabac. Elle est atténuée par la baisse des prix de l’énergie » tempère toutefois l’Insee, indiquant que l’aérien n’est pas le seul responsable du coup de canif porté à nos porte-monnaie.

Ce, même si c’est bien l’avion qui tire le reste vers le haut.

« Dans les transports et communications, les prix augmentent fortement (+ 10,7 %), sous l’effet de la hausse des tarifs du transport aérien (haute saison). Sur 11 mois, les prix des services augmentent de 2,4 % » détaille l’Insee. Pourtant en « juin 2021, les prix de l’énergie baissent de 0,4 %, du fait de la réduction des tarifs des hydrocarbures. »

Pour le reste, « en juin 2021, les prix de l’alimentaire augmentent de 0,1 %, du fait de la hausse des prix de produits frais (+ 1,2 %) et des boissons alcoolisées (+ 0,5 %). À l’inverse, les viandes et volailles et les boissons non alcoolisées voient leurs prix baisser. Sur 11 mois, les prix de l’alimentaire baissent de 1,3 % ».

Au final sur les 11 derniers mois les plus fortes augmentations concernent l’énergie (+9,7%), le tabac (+10,1%). Sur le dernier mois, les transports ont pris 10,7%, principalement du fait du passage en saison haute.

Y.D.