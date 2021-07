Organisation d’un tournoi multisport dans le village d’Iloni ce jeudi

« Fort du succès de la précédente édition du tournoi multisport et sur demande des jeunes de la commune de Dembéni, le service animation et vie étudiante de l’AECUM et ces partenaires (Mlézi Maoré, Mésso, la Croix-Rouge, les associations sportives de la commune de Dembéni, les services animation et politique de la ville de Dembéni) réorganise un tournoi multisport le jeudi 22 juillet 2021 de 8h00 à 15h00 sur le plateau polyvalent d’Iloni.

Au programme de cet événement, vous retrouverez des compétitions sportives (Foot salle et du Basketball), des stands de prévention santé et d’insertion professionnelle animée par le service prévention santé et le conseiller d’insertion professionnelle de l’AECUM.

Ces animations seront réalisées avec l’appui du Groupement de Médiation Sanitaire (GMS) sud de Mlézi Maoré pour ce qui est des actions de préventions santé. Nous attendons près de 120 jeunes âgés de 13 à 25 ans et issus des différents quartiers prioritaires de la commune de Dembéni. Ce tournoi multisport s’inscrit dans la continuité de nos actions de lutte contre l’oisiveté des jeunes.

Cette action a été financée par la Préfecture de Mayotte dans le cadre du dispositif Quarter Solidaire Jeune 2021. »