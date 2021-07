Hippocampe Habitat recrute un.e Directeur ou Directrice Général.e

À ce titre, il est le garant de la stratégie définie par le conseil d’administration, en lien avec les collectivités locales et l’Etat. Il doit être force de propositions et mesurer les enjeux dans l’intérêt du territoire pour éclairer le Conseil

d’Administration. Il représente l’organisme auprès des élus locaux, des instances de logement et de l’habitat et développe des relations pour être en phase avec leurs attentes. Il met en oeuvre la politique de développement de

l’offre de la coopérative en partenariat avec les autres acteurs concernés du territoire.

Profil de recrutement

Catégorie : A

De formation supérieure bac +4/5, vous avez une expérience avérée en développement de projets (promotion, logements) et en suivi/animation de leur commercialisation. La connaissance du logement social et des coopératives d’Hlm est un plus.

Rémunération selon l’expérience professionnelle et statut (10 ans d’expérience minimum sur un poste similaire)

Type de contrat : Contrat de droit privé, à pourvoir au 1er septembre 2021.

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du diplôme le plus élevé) avant le mercredi 13 août 2021 à

Monsieur Le Président de la CADEMA,

BP 01 Boulevard Halidi Sélémani –

97600 Mamoudzou

ou par mail zaida.abdallah-boina@cadema.yt.

Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2021.

Pour plus d’information, retrouvez l’offre sur emploi-territorial.fr :

Offre n° O976210700353828