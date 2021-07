ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET D’AMÉNAGEMENT DE MAYOTTE

M. Yves-Michel DAUNAR – Directeur général

Boulevard Marcel HENRY

Cavani

B.P.600 Kawéni

97600 MAMOUDZOU

Tél : 02 69 63 39 60

mèl : contact@epfam.fr

web : http://www.epfam.fr

Référence : 21FS-CP-0015-Y

OBJET :

Études de maîtrise d’oeuvre urbaine et environnementale dans le cadre de l’aménagement d’une ZAE

Référence acheteur :

21FS-CP-0015-R1-Y

REMISE DES OFFRES :

au lieu de : 15/07/21 à 12h00 au plus tard. soit le 15/07/21 à 11h00 heure de Paris au plus tard.

lire : 27/07/21 à 12h00 au plus tard. soit le 27/07/21 à 11h00 heure de Paris au plus tard.

IV.2.2 Date Limite :

Après la mention : Mise à jour du DCE

Ajouter : L’élément de mission Labellisation bascule au lot 1. Le CCTP et le DPGF ont été mis à jour.

