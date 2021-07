Défilé du 14 juillet : le préfet dit sa « fierté » et rencontre des habitants

Après sa prise de fonction, le défilé du 14 juillet était pour le nouveau préfet Thierry Suquet la deuxième cérémonie officielle célébrée à Mayotte. Il a commencé par y saluer les élus et officiels qu’il a pour la plupart déjà rencontrés lundi et pour certains également mardi, avant de défiler sur un 4X4 militaire devant les habitants venus en nombre assister au défilé qui a suivi.

Entre temps, une remise de médaille a mis à l’honneur plusieurs militaires, notamment des gendarmes de la section de recherche ou encore de la section aérienne, entre autres décorés.

« C’était un très beau défilé et une fête magnifique, il y a beaucoup de monde aujourd’hui et je me réjouis de voir tout ce monde rassemblé autour de cette fête. Ailleurs, on ne voit peut-être pas autant de monde en dehors de Paris, ça fait longtemps que je n’avais pas vu autant de monde sur une manifestation pareille » s’est exprimé le préfet à l’issue du défilé.

« Un moment émouvant »

« C’était un moment émouvant, dans ces moments là on est très fier d’être français, et d’être préfet à Mayotte. On sent un attachement à la République, à la patrie, à la France, c’est sensible, on entend les applaudissements. Je trouve formidable de voir nos forces armées, les forces de sécurité intérieure, les pompiers et policiers nationaux et municipaux, la Croix Rouge, ça montre que dans la sécurité et la sûreté, on dispose d’un certain nombre de moyens, mais surtout aujourd’hui on a pu leur faire partager ce moment de joie avec la population ».

Solennité et Convivialité

Une population qui a profité de cette proximité rare avec le représentant de l’Etat pour parfois l’interpeller depuis le bord de la route. Après ces quelques mots à la presse, Thierry Suquet a volontiers répondu à un homme qui exprimait des difficultés personnelles et l’orienter vers son secrétariat. « Dîtes que vous étiez au défilé, je me souviendrai de vous » lui a assuré le délégué du gouvernement, avant de poser pour quelques photos avec une famille.

C’est donc un peu de légèreté et de convivialité qui a conclu une matinée bien rodée et solennelle, et sûrement d’autant plus suivie que la précédente édition n’avait pu avoir lieu pour cause de crise sanitaire.

Y.D.