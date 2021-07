Création d’une commission Outre-mer au Conseil national de l’habitat

Créée le 6 juillet, cette commission regroupe 26 membres issus de métropole et d’Outre-mer et associe des professionnels institutionnels et associatifs du secteur de l’habitat, des élus et des représentants de locataires. « Sa mission sera d’examiner toute question pertinente relative à la politique du logement en Outre-mer. Son champ d’action couvre les Drom (Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte), mais aussi Tahiti, la Nouvelle-Calédonie ou Saint-Pierre-et-Miquelon », indique la fédération Soliha, dont le directeur général devient président de la nouvelle commission du Conseil national de l’habitat.

« Michel Pelenc souhaite notamment orienter les travaux de cette commission sur les problématiques d’habitat insalubre, de vacance, de revitalisation des centres villes, de modèle économique des HLM Outre-mer ou encore sur les enjeux du vieillissement de la population ou sur les questions d’interculturalité. Les habitants et les territoires doivent être mis au centre des travaux de cette commission », précise le communiqué.

Les travaux de la commission doivent démarrer en septembre avec l’organisation de deux réunions dont l’objectif sera de dresser un état des lieux, territoire par territoire. Nul doute que le cas de Mayotte interpellera donc particulièrement. Ces réunions « seront suivies d’auditions afin de préciser la feuille de route de la commission. Par ailleurs, des ateliers seront organisés, visant à la formulation de solutions sur des sujets identifiés comme prioritaires ».