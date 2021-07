Mamoudzou : des restrictions de circulation en amont du 14 juillet

« A l’occasion de la répétition générale du 13 juillet 2021 et de la fête nationale du 14 juillet 2021, la Ville de Mamoudzou informe que la circulation et le stationnement dans le centre-ville seront perturbés », indique la Ville.

Ainsi, le lundi 12 juillet 2021, de 17h00 jusqu’au mercredi 14 juillet 2021, à la diligence des services de police, le stationnement est interdit :

sur le parking taxis sud derrière la COPEMAY,

sur le parking du ponton de plaisance,

sur le parking devant le restaurant 5/5,

tous les bords de la rocade de Mamoudzou jusqu’au rond-point Mahabou.

Le mardi 13 juillet 2021, de 7h00 jusqu’à la fin de la répétition générale, la circulation sera interdite :

sur le Boulevard Mawana-Madi, dans le tronçon compris entre le rond-point Zéna M’DERE et le rond-point Mahabou,

sur l’intersection de l’avenue Abdoul-Bastoi Omar formée avec la rue Said Soimihi,

le débouché de la rue Toumbou Sélémani sur l’avenue Moinécha Moumini,

sur l’avenue Madame Foucault,

sur la rue Amina Ousseni, dans son intersection avec le Boulevard Halidi Mchindra.

Le mardi 13 juillet 2021, de 17h00 jusqu’à la fin du défilé militaire, le stationnement est interdit :

sur le parking de la place « Zakia Madi » (place de l’ancien marché),

sur le parking taxis sud derrière COPEMAY,

sur le parking du ponton de plaisance,

sur le parking devant restaurant 5/5,

sur le parking face de la MJC de M’gombani,

sur le parking devant « Douka Bé » de M’gombani,

tous les bords de la rocade de Mamoudzou jusqu’au rond-point Mahabou.

Le mercredi 14 juillet 2021, de 5h00 à 12h00, la circulation sera interdite :

sur le Boulevard Mawana-Madi, dans le tronçon compris entre le rond-point SFR, l’accès Amphidrome (quai COLAS), le rond-point Zéna M’DERE et le rond-point Mahabou ainsi que le carrefour (Loft),

sur la rue Amina Ousseni, dans son intersection avec le Boulevard Halidi Mchindra,

sur l’Avenue Madame Foucault,

sur l’avenue Abdoul-Bastoi Omar formée avec la rue Said Soimihi,

sur le Boulevard Halidi Sélémani, dans le tronçon comprise entre l’Avenue Mchindra Said et la rue Moinécha Mognédaho,

le débouché de la rue Toumbou Sélémani sur l’avenue Moinécha Moumini.

Pendant le défilé, seuls les véhicules de police, de gendarmerie, des secours et d’incendie sont autorisés à circuler et à stationner sur les voies précitées.

« Les véhicules en infraction feront l’objet d’une mise en fourrière », prévient la municipalité.

« La vente de boissons alcoolisées à emporter est également interdite le mardi 13 juillet 2021, de 4h00 à 12h00, dans les cafés, restaurants et points de vente du secteur marché en raison de la fête nationale. Et plus particulièrement une interdiction totale de toute vente à la sauvette et consommation sur la voie publique. Aucune extension de terrasse ne sera accordée et autorisée le jour de la manifestation », indique par ailleurs la mairie.