Marché paysan à Acoua ce dimanche

« Vous pourrez retrouver des fruits et légumes de saison, des produits d’élevages, des produits artisanaux et des plantes Ornementales, Aromatiques, des Produits Transformés Locaux tels que jus et confitures… Il vous sera aussi proposé une restauration (petit déjeuner et déjeuner) à base des produits locaux dès l’ouverture du marché », indique le Groupement de Vulgarisation Agricole d’Acoua (GVA d’Acoua), organisateur de l’évènement.