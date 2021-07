Logement : la SIM et CDC Habitat promettent un coup d’accélérateur

Ça bouge du côté du logement. Alors que tous les acteurs, dont le Sénat appelle à un sursaut dans la production et qu’un nouvel opérateur est né avec Hippocampe Habitat , la SIM et son groupe CDC Habitat annoncent un investissement de 475 millions d’euros d’ici 2023.

À l’occasion de son bilan de l’année passé, l’opérateur historique rappelle que, courant 2020, 606 logements ont été mis en chantier sur le territoire. « Les besoins de logements à Mayotte demeurent forts et la SIM est mobilisée pour y répondre. Ainsi 132 logements très sociaux ont été livrés en 2020, dont 18 à Chirongui et 114 à Mamoudzou », détaille la société immobilière de Mayotte.

Et le rythme est appelé à se poursuivre : 591 logements, 10.000 m2 de bureaux et 52 commerces seront encore construits à Mamoudzou d’ici 2025.

« Accélérer la rénovation tout en lançant de nouveaux projets »

Fin 2020, le parc locatif du Groupe représentait ainsi 2 107 logements à Mayotte dans lesquels résident près de 10 000 personnes et 48 commerces . « Le renforcement de l’ancrage du Groupe dans la zone Océan Indien a permis de mutualiser les expertises et les moyens entre la SIM et les autres filiales présentes à la Réunion. Grâce aux synergies ainsi réalisées, nous sommes davantage en mesure de répondre aux besoins des collectivités locales et de leurs habitants, eu égard aux enjeux de construction et d’aménagement du territoire», fait valoir Ahmed Ali Mondroha, directeur général de la SIM, à travers un communiqué de presse.

« L’enjeu pour CDC Habitat à Mayotte consiste à accélérer la rénovation du patrimoine tout en lançant de nouveaux projets de construction afin de répondre aux besoins d’habitat adapté et inclusif sur le territoire, en partenariat étroit avec les collectivités locales, indique Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat. C’est dans ce but que nous investissons avec la SIM près de 475 millions d’euros d’ici 2023 », poursuit la présidente à travers le communiqué.