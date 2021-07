« Tous à l’eau », quand Mtsamboro invite à se « réappropier les plages »

« Monsieur le Maire Laïthidine Ben Saïd lance cette opération expérimentale et invite en famille, en touriste ou entre amis, la population de la commune, les Mahoraises, Mahorais et leurs invités, à se réapproprier les plages avec cette action de surveillance, de médiation, et de prévention, conduite par la Police municipale », indique la municipalité.

L’opération débute ce 7 juillet et court jusqu’au 22 août, du mercredi au dimanche et de 10h à 18h. Et ce sur les plages suivantes :

– Mtsanga Parouani (plage du Préfet, Mtsahara) – Mtsanga Jiva (Hamjago) – Mtsanga Foumbouni (Mtsamboro) – Mtsanga Tsoha (Mtsamboro) – Mtsanga Antakoudja (Îlot Mtsamboro)

Pour mener cette opération, 32 médiateurs répartis par équipes de 4 à 8 agents seront appuyés par les unités sur terre et sur mer de la Police municipale avec le concours de la brigade de gendarmerie de Mtsamboro, détaille la mairie.

Surveillance et propreté des plages

L’objectif recherché est ainsi d’instaurer une présence dissuasive, une surveillance des abords, sentiers, parkings, ainsi qu’une sensibilisation du public à la préservation de l’environnement et au respect des plages.

« Se réapproprier les plages de la commune, en famille, en touriste et découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine naturel de Mtsamboro et du lagon, retrouver le chemin des loisirs nautiques, et encourager tout le monde à garder les plages propres », voilà donc le mot d’ordre de la commune.

Laquelle a tout prévu pour inciter la population à participer à cette première : « faites un selfie face à la mer avec un médiateur « Mtsamboro Plage » en montrant que vous repartez bien avec vos déchets pour garder la plage propre et les restaurants de la commune partenaires de l’opération (Coco lodge, le Régal, le Bonito et M le goût) vous offrent une boisson contre un déjeuner, un dîner, ou un pique-nique à emporter… »