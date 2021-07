Département : Maymounati Moussa-Ahamadi dans « l’opposition constructive »

« La campagne pour les élections départementales et régionales est finie. La démocratie s’est exprimée et a fait de Monsieur Ben Issa Ousseni le 7ème président du Conseil Départemental. Je tiens à lui renouveler mes sincères félicitations et lui fait part de mes encouragements dans le combat pour le développement de Mayotte », introduit la conseillère de Dzaoudzi qui s’est inclinée dans le duel pour la présidence du Département.

« Je suis aujourd’hui dans l’opposition. Une opposition qui se veut constructive avec une vision de Mayotte qui ne doit pas être subie, mais choisie dans le but d’améliorer notre quotidien. Cette ambition sera construite dans l’intérêt général et l’intérêt des Mahorais à chaque instant. Je voudrais une nouvelle fois remercier l’ensemble des 11 élus qui ont porté avec moi le désir de changement des Mahoraises et Mahorais. Je ne perds pas la détermination et les engagements pris lors de la campagne. La dynamique va se poursuivre d’une façon plus subtile et combative », fait valoir la désormais opposante à la majorité départementale.

« Incarner l’espoir dans la nouvelle génération politique avec vision, engagement et écoute des autres : c’est mon engagement pour ce territoire ! L’heure est maintenant à la collaboration et au travail ! J’appelle chacun et chacune d’entre vous à m’appuyer dans ce combat ! », lance encore l’élue.