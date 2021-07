CDC Habitat et Ladom veulent faciliter l’installation des étudiants ultramarins en Île-de-France

« CDC Habitat en Île-de-France et L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) vont faciliter ensemble l’accès au logement en Île-de-France des Ultramarins accompagnés par LADOM venant suivre dans cette région, une formation professionnelle ou une alternance. CDC Habitat, via sa marque de logements pour étudiants, STUDEFI, et LADOM ont ainsi signé un partenariat pour proposer 4.000 logements étudiants à ces personnes dans 16 villes franciliennes », annoncent les deux partenaires dans un communiqué.

« Par la signature de cette convention, CDC Habitat en Île-de-France s’engage selon les disponibilités de ses 4.000 logements franciliens à les proposer en priorité aux bénéficiaires de LADOM. Ainsi, une personne venant d’outre-mer en Île-de-France pour suivre une formation professionnelle ou une alternance, en particulier dans les métiers de la santé ou du secteur social, aura un meilleur accès à un logement abordable, tout équipé et à proximité de son lieu de formation », poursuit le communiqué.

« Le partenariat entre STUDEFI et LADOM agit donc comme un facilitateur et permet ainsi de sécuriser le parcours de formation des Ultramarins dont le projet nécessite de rejoindrec l’Île-de-France. Or, trouver un logement, a fortiori dans les grandes métropoles, est un véritable parcours du combattant, rendu plus difficile encore par l’éloignement géographique des Ultramarins de la France hexagonale », se félicitent les deux partenaires.