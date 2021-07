Sécurité : la commission des lois du Sénat en visite sur le territoire du 7 au 9 septembre

« Mercredi 30 juin, le Président de la Commission des Lois du Sénat, François-Noël Buffet, a formalisé en Commission des Lois la création d’une mission pour effectuer un déplacement à Mayotte sur le thème de la sécurité. Cette initiative sénatoriale fait suite aux nombreux signaux d’alerte envoyés par les élus mahorais sur la montée des violences », indique un communiqué du sénateur Thani Mohamed Soilihi.

Lequel parlementaire et membre de la Commission des Lois, sera bien entendu associé et fera partie intégrante de la mission », rappelle la Chambre haute.

« Afin de mener ces travaux, une délégation composée de 5 sénateurs se rendra dans le département du 7 au 9 Septembre. Seront présents François-Noël Buffet comme Président de la délégation, Stéphane Le Rudulier et Arnaud de Belenet, comme rapporteurs ; de même un membre du groupe socialiste, écologiste et républicain et un membre du groupe communiste républicain citoyen et écologiste », précise encore le communiqué.

« L’agenda législatif et les contraintes sanitaires n’avaient pas permis jusqu’à aujourd’hui d’engager ce suivi indispensable. Le Sénateur de Mayotte se félicite qu’une date ait été fixée à la rentrée sur ce sujet essentiel », fait savoir Thani Mohamed Soilihi.