Mohamed Assani Abdou dépose une plainte pour faire annuler l’élection dans le canton de Sada

A quelques heures de l’élection du président du conseil départemental, l’ambiance semble délétère. Le candidat de Sada Mohamed Assani Abdou, vaincu par Mansour Kamardine sur le fil, estime que ce dernier a pu bénéficier de possibles irrégularités commises à Chirongui.

Selon un communiqué adressé à la presse par M. Abdou, « près de 200 personnes » auraient été « radiées » des listes électorales, « à quelques jours des élections départementales des 20 et 27 juin 2021 et ce au mépris des dispositions du code électoral ». « 200 dossiers de Chirongui ont bien été traités » nous confirme une source judiciaire.

Or, poursuit le candidat, « parmi ces 200 radiations, se trouvent essentiellement des personnes ou des familles qui sont liées à l’opposition municipale de la commune de Chirongui, qui elle me soutenait ». Parmi les victimes de ce que l’ex-candidat présente comme une « grave manœuvre » figurent les noms de proches de l’ancienne maire de Chirongui Roukia Lahadji. En tout, six noms sont cités.

Des contestations ont suivi ces radiations, donnant lieu à « pas moins de 101 ordonnances (…) rendues par le Président du Tribunal Judiciaire, ordonnant au maire de Chirongui de procéder à leur réinscription, preuve que ces radiations étaient abusives et irrégulières ». Malgré cela, ces électeurs auraient été « empêchés de voter », ce qui pourrait être de nature à altérer le résultat du scrutin qui s’est joué à 35 voix près.

Deux actions en justice

« Toutes ces manœuvres sont constitutives d’infractions pénales et une plainte a d’ores et déjà été déposée auprès du Procureur de la République » annonce M. Abdou qui a confié la plainte à son avocat Me Laurent Tesoka, fin connaisseur de Mayotte et de l’institution départementale qu’il a déjà conseillée sous la présidence de Soibahadine Ibrahim Ramadani.

Outre l’action pénale, « vu le nombre d’irrégularités flagrantes que nous avons constatées lors du déroulement des opérations de vote (procurations irrégulières, émargement suspects…), il est évident que je vais déposer un recours devant le Tribunal administratif en vue d’obtenir l’annulation de ce résultat et l’inéligibilité des personnes élues dans ces conditions » conclut le candidat Abdou qui espère une décision avant la fin de la semaine.

De quoi jeter un sombre nuage sur l’élection ce jeudi du futur président du conseil départemental, avec la perspective d’un violent coup de tonnerre si la Justice venait à invalider le scrutin dans ce canton.

