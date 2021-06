La Commune de TSINGONI recrute un (e) chargé (e) de la commande publique

Cadre statutaire / grade : catégorie A/ attaché territorial

Temps complet

Poste à pourvoir à partir du 13 juillet 2021

DEFINITION

Sous la responsabilité directe du Directeur du pôle administration et finances, le(la) chargé de la commande publique conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Il conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l’évaluation des risques juridiques. Il gère la politique d’achat de la collectivité dans une optique de transparence. Il gère les procédures de marchés publics en liaison avec les services compétents.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Planification de la commande publique liée à une politique d’achat

– Recenser les marchés arrivant à échéance à renouveler et les besoins nouveaux,

– Élaborer et mettre à jour le tableau de suivi des marchés publics (marchés en cours d’exécution, date de notification, reconductions éventuelles…),

– Contrôler l’évaluation préalable des besoins,

– Contrôler la planification et la programmation de la commande publique dans un souci de prospective, de rationalisation des coûts et d’optimisation de la gestion des ressources,

– Trouver des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la collectivité,

– Rédiger des contrats de complexité variable,

Gestion des procédures de marchés

– Conseiller les services et les élus sur les procédures de mise en concurrence et les formes de marchés publics, les sensibiliser sur les risques juridiques,

– Rédiger les pièces contractuelles et administratives de marchés (acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulières, etc.), en cohérence avec les pièces techniques communiquées par le service prescripteur,

– Élaborer les dossiers de consultation des entreprises, en collaboration avec les services concernés, les avis d’appel public à la concurrence, et les publier,

– Analyser, négocier si la procédure le permet, et sélectionner les offres en collaboration avec le service concerné et le service des achats

– Préparer les commissions d’appel d’offres et en assurer les comptes rendus

– Organiser et suivre la levée des cautions

– Procéder au paiement des retenues de garantie

– Suivi des acomptes et des avances

PROFIL DE POSTE

Titulaire d’un diplôme Bac+4 ou 5 en Droit public / droit des contrats publics / droit des collectivités territoriales souhaité ou expérience sur un poste similaire en collectivité territoriale souhaitée.

Vous avez une bonne maitrise des techniques d’expression écrite et orale et savez rédiger des documents et actes administratifs.

Vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en transversalité et de mener des actions d’information auprès de services.

Vous maitrisez les logiciels de dématérialisation des procédures et les outils bureautiques et informatiques.

Poste ouvert aux fonctionnaires et contractuels

CONDITION DU POSTE

Rémunération statutaire, régime indemnitaire + CNAS.

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de monsieur le Maire par courrier ou par mail :

drh@mairie-tsingoni.fr et /ou

dgs@mairie-tsingoni.fr

M. MOHAMED Bacar

Place zoubert adinani

97680 TSINGONI

Date limite candidature :

vendredi 9 juillet 2021