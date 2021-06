La Croix Rouge inaugure sa nouvelle maison

« Cette maison, ça reste du béton, de l’acier et du plastique, ce sont les salariés et les bénévoles qui vont lui donner une âme ». Il faut croire que c’est au pied de la lettre que ces derniers ont pris le mot du préfet Colombet. Au rythme du mbiwi, la délégation nationale a ainsi reçu un « caribou maore » des plus festifs à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle maison de la Croix Rouge à Passamaïnty. « Caribou » et « maison », voilà justement deux mots qu’aura fait siens le directeur générale Jean-Christophe Combe pour rappeler que le nouveau bâtiment est le lieu de tous. À l’image, évoque-t-il au micro, des principes cardinaux de l’association : l’unité et l’humanité tous deux mus par la ligne directrice de l’inconditionnalité.

Unité, humanité, inconditionnalité

Et puisque des principes au concret il n’y a qu’un pas (de danse ce jour là), rappelons que la

maison de la Croix Rouge accueillera le siège de l’ensemble des activités de la structure et qu’elle se doit d’être « un lieu d’accueil, d’écoute, où l’on oriente car il y aura du grand public qui viendra demander votre aide ici », enjoint le directeur général. Question inconditionnalité, « ce mot qui a une résonance particulière à Mayotte » et qui procède directement de la vision d’Henry Dunant – le fondateur de la Croix Rouge qui, devant l’horreur du champ de bataille de Solférino, a entrepris de porter assistance à tous les blessés – les différents intervenants ont rappelé qu’elle avait bien cours sur le territoire.

Du préfet Colombet à la secrétaire générale de l’ARS, Stéphanie Frechet, on l’illustre à travers la crise sanitaire et son pendant humanitaire durant laquelle « il s’agissait de donner les moyens de survivre». Période sombre au cours de laquelle l’association s’est également mobilisée pour le dépistage et la vaccination du plus grand nombre.

Centre opérationnel

Des défis relevés, à l’aide de la centaine de salariés et aux 300 bénévoles, et qui en appellent d’autres à travers la nouvelle base de Passamaïnty. « On peut avoir une base et en même temps se projeter là où la solidarité a besoin d’être et où l’humanité a besoin de revenir », lyricise le préfet pour sa probable dernière allocution sur le territoire. Et là encore, le concret n’est jamais loin : le bâtiment doit servir de centre opérationnel pour mener les réponses aux urgences. C’est aussi et entre autres de là que seront supervisées les opérations de services de soins

infirmiers à domicile. Lesquels seront désormais fournis sur l’ensemble du territoire à l’issue d’un appel d’offres récemment remporté par la Croix Rouge.

Il est donc bien loin le temps où, une dizaine d’années auparavant, Jean-François Mattei en visite sur le territoire annonçait la création d’une maison de la Croix Rouge. Et où seuls une dizaine de salariés et une poignée de bénévoles officiaient. La famille s’est agrandie, et avec elle la maison.

G.M