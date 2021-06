Départementales : l’analyse du maire de Mtsamboro

“Avec une très bonne participation au premier comme au second tour, les électeurs confirment leur intérêt pour ce scrutin majeur à Mayotte. C’est donc d’abord une victoire pour la jeune démocratie locale que nous sommes“, se félicite le premier magistrat de Mtsamboro, tout en congratulant les candidats malheureux – Ahamadi Boura et Zainouni Madi – comme vainqueurs. Pour rappel, Zouhourya Ben Mouayad et Abdoul Kamardine (LR) ont remporté la plus nette victoire lors de ce second tour.

“Cette élection génère beaucoup d’attente et beaucoup d’espoir pour que les intérêts et les projets du canton et de la commune de Mtsamboro soient davantage accompagnés avec une vraie volonté de désenclaver ce nord de Mayotte et lui permettre le développement socio-économique auquel il aspire”, prévient également Laïthidine Ben Saïd avant de livrer son analyse du scrutin. Selon lui, “l’émiettement des candidatures” (9 binomes) au premier

tour aurait favorisé les grandes formations politiques à l’instar des LR. On assisterait ainsi au même scénario qu’en 2015 où des sept candidatures, c’est le binôme UMP qui avait tiré son épingle du jeu.

Plaidoyer pour scrutin de liste

“Il est tout de même à noter que malgré un contexte sociétal compliqué à Mayotte, l’émiettement des listes du centre ne profite pas à l’étiquette rassemblement national qui réalise un score de 2.40% en baisse de près d’un point par rapport à 2015 (3.33%) et surtout en baisse de 3.21% par rapport au score aux dernières élections municipales (5.61%)”, ajoute le maire, selon qui “si l’on comptabilise les différentes mouvances des candidats divers, divers droite, et divers centre, ces candidats rassemblent 34% des voix ce qui démontre qu’il y a bien la place pour une autre manière de conduire l’action publique comme je tente de le faire dans la commune depuis un an”.

Voilà pour l’analyse, qui laisse place à une doléance face à l’échéance du “troisième tour” : “si le scrutin uninominal majoritaire constitue le mode de scrutin historique depuis la départementalisation, il ne permet pas à l’électeur de prévisualiser la tendance de l’exécutif départemental qui se dégagera. Aussi et au titre de sa qualité de DROM, la mise en place d’un scrutin de liste permettrait davantage d’y voir plus clair sur les programmes et la future majorité de l’exécutif”.

“D’ici là, il convient de rester très attentif à ce 3ème tour de cette élection au cours duquel, il est important que les intérêts de la commune de Mtsamboro puissent être correctement représentés”, prévient-il encore.