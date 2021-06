POUVOIR ADJUDICATEUR

Communauté de Communes du Centre Ouest (976)

Hounaifi AHAMADA

97600 Tsingoni

Tel : +33 269637679. Fax : . E-mail : h.ahamada@3co-mayotte.fr

Adresse internet : https://www.marches-securises.fr/ ou https://www.3co-mayotte.fr/

OBJET DU MARCHÉ

Renforcement de la connectivité du territoire et de l’accessibilité à l’information online au sein du territoire de la Communauté de

Communes du Centre-Ouest (CCCO ou 3CO) – Action 6

CARACTÉRISTIQUES

Type de procédure : Procédure adaptée – Ouverte.

LOTS

LOT N° 1 :

Description succincte

Solutions digitales

LOT N° 2 :

Description succincte

Application

LOT N° 3 :

Description succincte

Contenus visuels

CRITÈRES DE SÉLECTION

Critères d’attribution

Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en

fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :

1. Critère Caractère esthétique et fonctionnel

pondéré à 10 sur 100 points.

2. Critère Caractère innovant

pondéré à 10 sur 100 points.

3. Critère Délai d’exécution

pondéré à 10 sur 100 points.

Un planning de réalisation détaillé avec les différentes phases

4. Critère Intéropérabilité

pondéré à 10 sur 100 points.

5. Critère Prix des prestations

pondéré à 30 sur 100 points.

6. Critère Service après-vente et assistance technique

pondéré à 10 sur 100 points.

7. Critère Valeur technique

pondéré à 20 sur 100 points.

7.1. Sous-critère Organisation et mode de fonctionnement penant l’opération.

7.2. Sous-critère Pertinence des références fournies par le candidat sur les opérations similaires

DATE LIMITE

Date de clôture :

Vendredi 16 juillet 2021 – 11:00

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

28 juin 2021