POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Compte de la Ville de Sada auprès du BOAMP, houssamoudine ABDALLAH, Place de l’Hôtel de Ville, 97640 Sada – Mayotte, FRANCE.

Tel : +33 269620808. Fax : +33 269621254. E-mail : abdourahamane.boinahery@mairiedesada.fr.

Adresse(s) internet

Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l’entité adjudicatrice :http://www.mairiedesada.fr

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU TERRAIN DE FOOT BAAL SYNTHETIQUE DE BANDRANI A SADA lot 2 : éclairage sportif Le marché précédant étant résilié

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

45316100

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Travaux : Exécution

Type de procédure

Procédure adaptée

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : non

Des variantes seront prises en considération : non

L’avis implique un marché public.

Division en lots : non

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Lundi 12 juillet 2021 – 15:00

Conditions relatives au marché

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Critères de sélection des candidatures :

Voir le RC

Situation juridique – références requises :

Voir le RC

Capacité économique et financière

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

Voir le RC

Capacité technique

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

Voir le RC

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

tribunal Administratif de Mamoudzou Les Hauts du Jardin du Collège 97600 MAMOUDZOU FRANCE. Tél. +33 0269611856. E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation

DEAL MAYOTTE TERRE PLEIN DE MTSAPERE 97600 MAMOUDZOU FRANCE.

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :

MAIRIE DE SADA Place de la Mairie , 97640 SADA, FRANCE. Tél. +33 0639691039. E-mail : abdourahamane.boinahery@mairiedesada.fr. URL : http://www.mairiedesada.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :

Groupement serge THERET/OSMOSE/ ATEC 10 Bis rue de Sailly , à l’attention de serge THERET , 62112 CORDEHEM, FRANCE. Tél. +33 0639691039. E-mail : serge.theret@orange.fr.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

25 juin 2021