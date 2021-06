Ouverture officielle du site hospitalier Martial Henry en Petite Terre le 1er juillet

Dès le premier juillet, ce site unique du CHM accueillera les patients de Petite Terre en lieu et place du dispensaire de Labattoir et du site actuel de Dzaoudzi.

Après une ouverture partielle en début d’année, ce « nouvel hôpital » remplacera désormais les structures existantes et proposera bientôt de nouveaux services.

« A compter du 1er juillet 2021, les usagers sont priés de se présenter au site Martial Henry de Petite-Terre pour leur soin.

Le site de Dzaoudzi et le dispensaire de Labattoir n’accueilleront plus de patients à compter de cette date.

Le site Martial Henry propose une nouvelle offre, absente jusqu’alors à Mayotte : l’unité de

soins de suite et de réadaptation (SSR) de 50 lits et 5 places adultes et enfants qui ouvrira

progressivement.

Cette nouvelle unité réduira le recours aux structures SSR de la Réunion pour les patients de Mayotte. »