La maison de l’artisanat arborera ses plus belles couleurs, samedi, pour fêter ses deux ans. Si, bien sûr, les produits de Mayotte seront à (re)découvrir, l’accueil sera d’autant plus chaleureux avec des animations musicales, des dégustations et une séance dédicaces de la nouvelle bande dessinée Mayotte, rencontre de peuples et de civilisations.