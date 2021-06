AVIS RECTIFICATIF SUR L’APPEL A PROJET EN VUE D’INSTALLER DES EQUIPEMENTS PHOTOVOLTAIQUES SUR LE PATIMOINE BATI DE LA COMMUNE DE BANDRELE

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE L’APPEL À PROJET :

Commune de Bandrélé

41 Rue Mropatsé

97660 BANDRELE

Tél : 0269 621981

Courriel : mp@bandrele.yt

Profil d’acheteur : www.klekoon.com

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur Ali Moussa MOUSSA-BEN

2. OBJET DE L’APPEL À PROJET

L’objet du présent appel à projets est de sélectionner des professionnels du secteur photovoltaïque souhaitant concevoir, réaliser, mettre en service, maintenir et exploiter des installations de production d’électricité photovoltaïque installées en toiture sur des bâtiments appartenant à la commune de Bandrélé.

Les projets présentant des installations photovoltaïques implantées au sol ou sur ombrière ne sont pas admis dans le cadre du présent appel à projets.

Les installations photovoltaïques dans le cadre du présent appel à projet seront conçues dans la limite d’une puissance maximale de 100 kWc par installation, et dans un objectif de vente de la totalité de l’électricité produite à EDM.

Il est demandé au candidat, à partir des informations fournies en annexes, de mener une analyse technico-économique des sites et de proposer un projet sur un, plusieurs ou l’ensemble des sites du périmètre.

3. INFORMATIONS RECTIFICATIVES

La Date et heure limite de réception des offres : La date et heure limite de remise des candidatures et des offres initialement prévues le Jeudi 01 juillet 2021 à 15h45 (heure de Mayotte) sur www.klekoon.com sont reportées le :

Vendredi 30 juillet 2021 à 11h00.

4. DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION DE L’APPEL À PROJET

Jeudi 24 juin 2021.