Mineurs non vaccinés, vous pouvez voyager pour des motifs familiaux

Le Gouvernement a précisé les règles de déplacement des mineurs entre Mayotte, La Réunion et la métropole. « Les mineurs voyageant seuls sont exemptés de motif impérieux et de septaine à l’arrivée s’ils disposent d’un schéma vaccinal complet », indique la préfecture qui rappelle que c’est possible à partir de 12 ans puisque depuis le 15 juin, la vaccination est ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus.

Comme le adultes, ils sont soumis à motif impérieux et à une septaine à l’arrivée s’ils ne disposent pas d’un schéma vaccinal complet, à l’aller comme au retour. Par contre, la mesure est assouplie par rapport aux adultes puisqu’un motif impérieux d’ordre familial est ajouté pour permettre aux mineurs de maintenir leurs liens familiaux : en plus de leurs parents, ils peuvent désormais rende visite à leurs grands-parents, oncles et tantes cousins

et cousines. Les justificatifs à présenter sont la preuve du lien familial et un justificatif de domicile du membre de la famille visité. Les familles recevant les mineurs sont responsables du respect de la septaine.

La règle est inchangée pour les mineurs accompagnés d’adultes : les modalités de déplacements applicables aux adultes sont appliquées aux enfants.