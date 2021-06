Les prix à la consommation ont grimpé d’1,1% avec la crise Covid

Depuis mars 2020, les prix à la consommation augmentent à Mayotte, indique l'Insee. En mai, ils ont grimpé de 0,4%, et de 1,1% sur la moyenne des 15 derniers mois. Energies, services et produits alimentaires sont ceux qui ont le plus augmenté.

« En mai 2021, les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,4 % à Mayotte. Cette hausse est portée par celle des prix de l’énergie, des services, de l’alimentaire et du tabac. Elle est atténuée par la baisse des prix des produits manufacturés » résume l’Insee, l’institut national des statistiques et études économiques qui se penche chaque mois sur l’évolution des prix à Mayotte.

Présenté comme un « instrument de mesure de l’inflation », ce suivi des prix permet de comparer l’évolution par rapport au mois précédent, au même mois de l’année précédente et sur une moyenne des mois précédents, afin de définir « une tendance ».

D’une manière générale depuis 15 mois, c’est le tabac qui a le plus augmenté (+15%) suivi des services (+1,7%) et des produits frais (+1,4%).

Ce dernier bulletin de l’Insee est toutefois un peu différent des relevés habituels, la crise sanitaire ayant empêché de relever les prix en mars 2020, et février et mars 2021.

Par ailleurs le contexte sanitaire fournit des données à prendre avec du recul, en effet, si l’on regarde ce début d’année, on note une augmentation de près de 6% des prix de l’énergie. Pourtant sur un an, ces derniers sont stables. En effet le confinement avait on s’en souvient, conduit à un effondrement des cours du pétrole, et donc des prix des produits pétroliers y compris à Mayotte