Les artisans mettent l’ylang à l’honneur du 5 au 17 juillet

Enquête d’idées cadeau, de souvenirs avant de quitter Mayotte pour d’autres horizons, ou juste de découvrir le savoir-faire des artisans locaux ? Ces derniers continuent à œuvrer de concert pour se faire connaître au sein du comité de tourisme de Mayotte et y organisent une nouvelle boutique éphémère.

« L’Expo Made in Mayotte existe depuis 2018. C’est un concept de boutique éphémère d’une durée de 15 jours, qui regroupe, au sein du Comité du Tourisme, les créations de 20 entreprises/associations artisanales présentes sur le territoire : Produits du terroir, cosmétique, bijoux, bois, couture, céramique…. Notre force est : la diversité, la qualité et l’ enthousiasme à mettre en place un projet collectif. Cette 8ème édition est sur le thème de l’Ylang-Ylang, emblème de Mayotte et de l’amour. Et nous aurons l’honneur d’accueillir l’association Wenka Culture de Kawéni, qui organise entre autre des ateliers créations poterie pour le retour à l’emploi des jeunes et la préservation d’un savoir-faire ancestral. »

Infos et artisans présents : 8ème édition Expo Made in Mayotte Thème Ylang Ylang