Avec « Un nom pour mon école », le maire de Mtsamboro consulte sa population

Il y avait eu un concours pour donner un nom au volcan, ce sont maintenant les écoles de Mtsamboro qui font l’objet d’une consultation auprès de la population. Une opération lancée par le maire qui va enfin permettre de personnaliser des établissements jusque là identifiés sur l’ensemble du territoire par leur proximité à un lieu, « école Mtsahara plateau Cailloux », ou plus impersonnel, Mtsamboro 2 ou 3, ou on a vu pire à Mamoudzou, par son nombre de classes T 9, T 12, etc.

Laïthidine Ben Saïd et son conseil municipal ont donc décidé d’ouvrir une consultation publique « très large pour l’accompagner dans le choix du nom de chacune des neuf écoles ».

Dès maintenant et jusqu’au lundi 4 octobre 2021, la population peut participer à la dénomination des écoles de la commune de Mtsamboro en adressant une proposition pour une ou plusieurs écoles en écrivant à aviscitoyen@mairie-mtsamboro.fr

« Pour des raisons de recensement et éviter les doubles avis, seuls les avis formulés par courriel seront retenus dans les mêmes délais. Par ailleurs, d’autres acteurs sont à inviter à classer leurs propositions en sélection 3 noms », indique la mairie. Cinq types d’intervenants sont amenés à trancher, avec plus ou moins de poids dans la décision : le conseil de l’école concernée, la population, le rectorat, le conseil d’administration de la Caisse des écoles, la Commission municipales des affaires scolaires et petite enfance.

Au final et au regard des résultats de cette consultation, le conseil municipal délibèrera pour dénommer chaque école.