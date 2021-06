La phonothèque historique de l’océan Indien opérationnelle ce lundi

Comme annoncé, le 4 juin dernier, lors de l’inauguration de l’exposition, « Tschiéga, séga, musiques et danses de l’océan Indien » la phonothèque historique de l’océan Indien (PHOI) sera à portée de clic dès le 21 juin 2021 sur le site dédié.

Pour rappel, la PHOI, est un projet culturel porté par le pôle régional des musiques actuelles (PRMA) de La Réunion. Elle est montée dans le cadre des fonds européens et a pour objectif de valoriser le patrimoine musical de l’océan Indien. Le Conseil départemental de Mayotte a pris une délibération en 2019 autorisant les Archives départementales de Mayotte à intégrer la phonothèque. Six autres structures, une par île partenaire, collaborent à ce projet : le CRAAM à Madagascar, le CNDRS aux Comores, la commission des arts et de la culture à Rodrigues, le Conservatoire national de musique François Mitterrand à Maurice, le DCMA à Zanzibar et le département de la culture aux Seychelles.

Le site web est divisé en deux parties distinctes. Sur la partie “visite”, il sera possible de consulter articles, expositions, podcasts et playlists, ainsi que d’accéder aux informations concernant le cadre légal de la PHOI. La partie “archives” permettra aux particuliers de contribuer à la plateforme et aux utilisateurs de rechercher des items précis.

Bonne découverte et bonne écoute.