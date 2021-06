Premier tour des départementales 2021 ce dimanche

Ce dimanche nous allons voter pour élire nos conseillers départementaux. Les électeurs des autres départements devront élire à la fois leurs conseillers régionaux, et leurs conseillers départementaux. Seuls ceux de Corse, de Guyane et de Martinique sont concernés comme à Mayotte par une seule élection, n’ayant qu’une seule assemblée, après avoir fondu la Région et le Département en un. Seule Mayotte n’a jamais eu de conseil Régional.

Dans un document d’informations générales sur le double scrutin, le gouvernement rappelle pour ces élections que l’organe élu à Mayotte est le conseil départemental, et qu’il rassemble les compétences du département et de la région « sur son périmètre ».

Alors que ces conseillers régionaux et départementaux sont habituellement élus pour des mandats de 6 ans, l’article 1er de la loi n°2021-191 du 22 février 2021 dispose que les mandats des conseillers élus en juin 2021 prendront fin en mars 2028, afin d’éviter un renouvellement trop proche des élections présidentielle et législatives organisées au printemps 2027.

Le conseil départemental produit une carte des 13 cantons. A Mayotte, 74 binômes se présentent, ils ne seront que 13 à être les heureux élus.

Le président Soibahadine Ibrahim Ramadani ne se représente pas, ainsi que son vice-président Issoufi Ahamada, dit « Hadj Mhoko ».

Peu d’enjeux seront définitivement tranchés à l’issue de ce premier tour, excepté le canton où s’affrontent seulement deux binômes, Dzaouzi Labattoir. Face à face la 1ère vice-présidente du Département, Fatima Souffou, s’est alliée à l’ancien maire de Dzaoudzi, Mohamadi Bacari Mcolo, alors que Maymounati Moussa Ahamadi, directrice de la Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire (CRESS) et soutenue par Saïd Omar Oili, le maire-poids lourd en politique, est en binôme avec Ali Omar, anciennement directeur des affaires régionales et européennes au Conseil départemental.

Par contre, nous aurons les premières grandes tendances sur les candidats phare comme Issa Issa Abdou ou Mansour Kamardine.