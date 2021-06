Départementales : les résultats canton par canton

Bandraboua :

La liste Nadjima Said et Alain Sarment est en tête avec 49.54% des suffrages. Le second tour se jouera avec celle de Baharoussoifa Chaharani et Soubirina Madi (40,90%).

Dembéni :

La liste d’Issa Issa Abdou Inaya Salimini est en tête avec 45,63% des suffrages. Le second tour les opposera à celle de Zamimou Ahamadi et Madi Velou qui arrive juste derrière avec 41,67% des voix.

Pamandzi :

La liste Soihirat El Haddad et Daniel Zaidani est en tête avec 49,48% des suffrages, Le second tour se jouera avec celle de Mohamed Ali Hamid et Antubati Assani Bamcolo (35,87%).

Dzaoudzi :

Election dès le premier tour à Dzaoudzi Labattoir pour la liste soutenue par Saïd Omar Oili et menée par Maymounati Moussa Ahamadi et Ali Omar avec 53,82% des suffrages exprimés.

Ouangani :

La liste de Saindou Attoumani et Bibi Chandi arrive en tête avec 38,84% des suffrages, elle affrontera au second tour celle de Amine-Djamaël Noudjoumouddine et Adidja Yssouffou (23,71%).

Sada :

Scrutin assez disputé à Sada où la liste menée par Anchya Bamana est écartée. Le second tour verra s’opposer celles de Tahamida Ibrahim et Mansour Kamardine (27,90%) à celle de Mohamed Abdou et Mariam Saïd Kalame (26,83%).

Les cantons manquants sont à retrouver dès ce lundi matin, l’équipe du JDM vous souhaite une belle soirée !