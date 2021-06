La formation en alternance des ultramarins facilitée par un partenariat LADOM-WALT

Une bonne nouvelle pour tous ceux qui envisagent de faire leur formation en alternance hors du territoire: outre les frais de déplacements aériens, une allocation supplémentaire de ressource et la recherche d’un logement sont proposés.

Un secours précieux à Mayotte où l’offre de formation est limitée : LADOM, l’Agence De l’Outre-Mer pour la Mobilité, et WALT, expert de l’alternance et de l’apprentissage, signent un partenariat dont l’ambition est double :

– Développer l’alternance auprés des jeunes des outre-mer demandeurs d’emploi

– Mieux faire connaître les dispositifs d’aides proposés par LADOM.

LADOM a notamment pour mission d’augmenter l’employabilité des demandeurs d’emploi ultramarins grâce à un parcours de formation complet, sécurisé et personnalisé dans le cadre d’une mobilité. Le dispositif mis en place s’adresse aux jeunes ultramarins de plus de 18 ans et demandeurs d’emploi qui s’orienteront vers une formation en alternance. LADOM mettra en œuvre un accompagnement individualisé et prendra en charge les différents aspects liés à leur mobilité:

-Par le versement d’une allocation complémentaire de ressources pendant la durée du parcours en mobilité

-Par le financement des frais de déplacement aérien et le transit

-Par la recherche et la réservation d’un logement et, en cas de besoin, la prise en charge des frais de réservation ou frais de dossier susceptibles de faciliter l’accès au logement.

Un tutorat personnalisé des participants sera également mis en place pour une intégration réussie dans le nouvel environnement culturel et social.