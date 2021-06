Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

MAIRIE DE BANDRABOUA

BP 48 – 238 RUE

DE L’HÔTEL DE VILLE

97650 BANDRABOUA – MAYOTTE

Tél : 0269 625418

Fax : 0269 625417

E-mail : farah.mohamed@mairie-bandraboua.fr

Personne représentant le pouvoir adjudicateur :

Monsieur Ahamada FAHARDINE, le Maire

Objet du marché :

Achat et livraison des fournitures scolaires de l’année 2021-2022 aux écoles élémentaires, primaires et maternelles de la commune de Bandraboua

Mode de passation :

Marché à procédure adaptée (MAPA) conformément à l’article 28 du CMP décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, type ouvert.

Décomposition :

– Lot n°1 : Papeterie et petits matériels

– Lot n°2 : Matériel pédagogique

– Lot n°3 : Manuels et albums scolaires

– Lot n°4 : Matériel de sport

Modalités de financement et de paiement :

– Fonds propres

– Délai maximum de paiement : 30 jours

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :

Groupement solidaire ou entreprise individuelle

Justificatifs à produire par les candidats :

– Lettre de candidature du candidat ou du groupement (DC1), datée et signée,

– Attestations prévues par le formulaire DC2,

– Déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 48 du CMP,

– Déclaration sur le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

– Références pour des prestations similaires au cours des 3 dernières années.

– Preuves d’une assurance pour risques professionnels ou déclaration appropriée de banque.

Critères d’attribution :

Le jugement des offres sera effectué sur la base des critères énumérés ci-dessous :

1- Prix de la prestation : 50 %

2- Délai de livraison : 30 %

3- Conformité de l’offre par rapport à la prestation demandée : 20 %

Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Retrait des dossiers :

Les dossiers peuvent être téléchargés sur la plateforme des marchés publics à l’adresse mail « e-marchespublics.com » à partir du 17 juin 2021.

Date limite de remise des offres : vendredi 02 juillet 2021 à 16 heures

Conditions de remise des offres et des candidatures :

– Sur la plateforme des marchés publics à la même adresse

Recours : Tribunal administratif de Mamoudzou

Renseignements complémentaires :

Demander Madame Farah MOHAMED (service scolaire) au 0269 62 54 18.

Date d’envoi du présent avis : le 16 juin 2021