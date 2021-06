Le Conseil départemental de Mayotte soutient la vie associative à La Réunion

Par le biais de la plateforme www.lecd976soutientmonprojet.fr, la Délégation de Mayotte La Réunion a lancé un appel à projet destiné aux associations mahoraises de La Réunion pour l’année 2021.

L’appel à projet était orienté autour de trois axes, conformément aux objectifs du service :

– Politique scolaire, périscolaire et universitaire

– Solidarités : soutien aux politiques de parentalité, vieillissement et handicap

– Coopération culturelle et mobilité régionale

Les actions des associations complètent les politiques publiques du Conseil Départemental de Mayotte menées par la Délégation à La Réunion notamment dans les domaines de la cohésion sociale, des solidarités, de la formation et de l’insertion et surtout de la réussite scolaire.

Lors de la dernière séance plénière, les élus du Département ont voté une enveloppe budgétaire de 40.000 € pour soutenir les actions initiées par des associations pour le vivre ensemble.

Quatre associations ont déposé un dossier, parmi lesquels la Délégation de Mayotte a retenu les actions suivantes :

– Union des étudiants et élèves de Mayotte à La Réunion

o Cours de soutien

o Sortie pédagogique « Alon bat caré »

o Participation à la Jourée culturelle européenne

– Bien vivre à Fayard

o Colos et week-ends en famille

o Jardin social et solidaire en pied d’immeuble

– Leaders de Labattoir

o Soutien à la parentalité

o Solidarité alimentaire

– Aouladi Junior

o Danses et chants socio-culturels et éducatifs

Ce mercredi 16 juin 2021, la DMR recevait les président(e)s des associations concernées afin d’officialiser les conventions d’attribution de subventions. La Délégation, à travers ses pôles opérationnels (Social & Solidarités et Formation & Insertion) accompagnera les associations dans la mise en œuvre de ces actions au bénéfice des Mahoréunionnais.