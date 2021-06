9ème édition de la Fête de la nature à Mayotte, le samedi 26 juin 2021 à Coconi

Le réseau d’Education à l’Environnement et au Développement Durable 976 (EEDD) porté par la fédération Mayotte Nature Environnement, vous invite le samedi 26 juin 2021 à partager un moment de découverte autour de la nature au jardin botanique de Coconi.

Chaque année, environ 5.000 manifestations sont organisées partout en France, drainant plus de 800.000 curieux. Cette manifestation d’ampleur nationale est l’opportunité de faire découvrir et redécouvrir au plus grand nombre, les acteurs œuvrant pour la protection et la valorisation de la nature ainsi que les éco-gestes.

Sur le thème de « à travers mille et un regards » : Tantôt sauvage ou domestique, extraordinaire ou ordinaire, menacée ou protégée, boudée à certaines époques puis magnifiée, façonnée sous l’action de la main de l’être humain ou laissée à elle-même. La vision de la nature est plurielle et sa conception propre à chacun. Le cours de l’Histoire, les cultures, les croyances, les sociétés et l’amélioration des savoirs n’ont eu de cesse de multiplier les interprétations et les regards que nous portons sur un monde dit naturel.

Au programme : des animations nature, une tombola avec de nombreux lots à gagner, des jeux, des spectacles avec la présence de Combo et l’association des jeunes talents de Kani-Kéli autour d’une quinzaine de structures environnementales du territoire.

Alors venez échanger avec nous de 9h à 16h, le samedi 26 juin 2021 au jardin botanique de Coconi. L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Retrouvez la programmation en détail sur le site du Réseau EEDD 976