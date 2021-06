La police recrute : 30 postes à pourvoir à Mayotte

Envie de devenir policier ? C’est le moment !

La préfecture indique que la police nationale recrute 30 policiers adjoints. Les dépôts de candidatures commencent ce lundi et se terminent le 6 août.

Le Service Administratif et Technique de la Police Nationale à Mayotte organise pour

l’année 2021, un recrutement de 30 policiers adjoints pour Mayotte selon le calendrier

suivant :

– Ouverture des inscriptions : lundi 21 juin 2021

– Clôture des inscriptions internet : Vendredi 06 aout minuit (www.devenirpolicier.fr)

– Clôture des inscriptions papier : Vendredi 06 aout 2021 (cachet de la poste faisant foi)

– Épreuves d’admissibilité : Samedi 04 septembre 2021

– Epreuves sportives : à partir du 06 octobre 2021

– Epreuves orales : à partir du 25 octobre 2021

Quelques conditions

Pour postuler, il faut :

Etre de nationalité française et jouir de ses droits civiques ;

– Avoir un âge compris entre 18 ans et moins de 30 ans à la date d’incorporation

effective au sein d’une structure de formation de la police nationale ;

– être en règle avec le Service national, Journée Défense et Citoyenneté ;

– Ne pas avoir de mention au bulletin n°2 du casier judiciaire ;

– Avoir une aptitude au service actif de jour et de nuit ;

– Remplir les conditions d’aptitude physique.

Le recrutement se fait sans condition de diplôme.

MODALITES D’INSCRIPTION

Sur internet: www.devenirpolicier.fr

Les dossiers d’inscription papier peuvent être retirés et déposés dans les lieux suivants :

– SATPN de Mayotte – Bureau du recrutement

rue de la batterie Sud – BP 448 – 97610 DZAOUDZI

(Quai Ballou, derrière l’immeuble Ballou)

Ouvert au public les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 08h30 à 12h00 –

14h00 à 16h00

Mèl : recrutement-satpn976@interieur.gouv.fr

– COMMISSARIAT DE MAMOUDZOU

2 rue de l’hôpital – 97600 MAMOUDZOU

– SERVICE TERRITORIAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION DE LA POLICE NATIONALE

Établissement Nossi 1ère étage (en face de Bureau Vallée) Zone industrielle Kaweni – 97600 Mamoudzou

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats sont invités à se présenter

au SATPN à DZAOUDZI, ou à envoyer un mèl à :

recrutement-satpn976@interieur.gouv.fr

ou consulter le site internet du ministère de l’intérieur : www.devenirpolicier.fr