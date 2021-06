Sports – La Coupe de France, un parcours du combattant pour les petites équipes

Il n’y a qu’un peu plus de trois mois que le FC Mtsapéré jouait, en métropole, les 32èmes de finale de la Coupe de France, un exploit inédit pour un club mahorais. Désormais, c’est l’édition 2021-2022 de la compétition qui débute, et l’intégralité des équipes de l’île au lagon se prend à rêver du parcours des diables rouges du FCM. Depuis vendredi, les clubs du championnat de Régional 4, la plus petite division du département, sont en tout cas fixés. La Ligue mahoraise de Football accueillait en effet le tirage au sort du premier tour de la Coupe de France, qui verra s’affronter 32 des 33 équipes de R4 le dimanche 27 juin 2021.

Ainsi, voici les 16 affiches de ce premier tour de Coupe de France à Mayotte :

FC Sud 1 – CJ Mronabeja ;

Flamme Hajangoua – US Msangadoua ;

Mtsanga 2000 – FC Shingabwe ;

Trevani SC – AS Kahani ;

Maharavou – ISN Mtsamoudou ;

FC Bouyouni – USJ Tsararano ;

US Bandrele – FCO Tsingoni ;

Espoirs Mtsapere – ASCJ Mliha ;

Feu du Centre – Espoir club Longoni ;

FC Ylang Koungou – Étoile Hapandzo ;

USCJ Alakarabu – Voulvavi sport ;

Ascee Nyambadao – AS Ongojou ;

AS Papillon d’honneur – Tornade Club ;

FMI Vahibe – Lance Missiles ;

FCP Mbouini – US Acoua ;

CS Mramadoudou – FC Mtsankandro.

En raison du nombre impair d’équipes présentes en Régional 4, le FC Tsimkoura est exempté de ce premier tour et est directement qualifié pour le prochain stade de la compétition. Les 17 équipes qui se qualifieront pour le deuxième tour de la Coupe de France seront ensuite rejointes par les équipes de Régional 3 et de Régional 2. C’est seulement au troisième tour que les 12 clubs de l’élite, le championnat de Régional 1 Mayotte, entreront en lice. Si les belles histoires, qui font le charme de cette coupe, sont possibles pour les clubs de R4, leur parcours n’en demeure pas moins ardu, reflétant les injustices qui règnent dans l’ensemble du football mondial.

« L’année dernière, toutes les équipes avaient débuté en même temps, regrette Manbaddi, président de l’US Bandrélé. L’ancienne situation me convenait bien. C’est peut-être fait pour conserver les grandes équipes dans la compétition. » Le dirigeant du club de R4, qui est tombé contre le FCO Tsingoni, juge l’affiche « équilibrée » et « abordable ». Les deux équipes auront notamment l’occasion de se jauger, puisqu’un match amical est prévu entre les deux formations avant la rencontre de premier tour de Coupe de France.

L’année dernière, l’US Bandrélé était parvenu à se hisser en quarts de finale régionaux, et donc à faire partie des huit dernières équipes mahoraises de la compétition. Malheureusement, le club de Manbaddi était tombé sur les futurs héros du FC Mtsapéré. « Contre une grande équipe, la moindre petite faute est punie, continue-t-il. Mais nous avions tout de même joué un bon match (défaite 3-1, NDLR), alors que je pensais prendre un 5-0 ou un 6-0. » Si les diables rouges ont éliminé son équipe l’année dernière, le président de l’USB avoue néanmoins que le parcours du FCM « fait rêver » les autres clubs mahorais. A eux désormais de reproduire ce type d’exploit, même si les obstacles se démultiplient sur la voie des petites équipes.

L.D.