Section I : Entité adjucatrice

I.1) NOM ET ADRESSES

NARENDRE, agissant au nom et pour le compte de CADEMA (976), Contact : Equipe NARENDRE, Cellule marchés de la SIM Place de

l’Ancien Marché – BP91, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Courriel : tcu@narendre.com. Code NUTS : FRY50.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :https://www.transamo.com

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : TCU CARIBUS – TRAVAUX PHASE 1 – VOIRIE, OUVRAGES D’ART, AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET ENROBES

II.1.2) Code CPV principal

45233140

II.1.3) Type de marché

Travaux

II.1.4) Description succincte

MARCHE 2 – Travaux pour la réalisation des terrassements, voiries réseaux divers, ouvrages d’art, aménagements paysagers et

enrobés du projet CARIBUS, sur les secteurs de Passamaïnty, Doujani, M’tsapéré, Kaweni (rue Martin Luther King jusque route de la

zone Nel et Rue de l’Europe) sur la commune de Mamoudzou (976).

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

10 juin 2021

VI.6) RÉFÉRENCE DE L’AVIS ORIGINAL

Référence de l’avis au JO : 2021/S070-179348 du 2021-04-12

Section VII : Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

VII.1.2)Texte à rectifier dans l’avis original

Numéro de section : IV.2.2)

Au lieu de : vendredi 11 juin 2021 – 12:00

Lire : vendredi 25 juin 2021 – 12:00

VII.2) Autres informations complémentaires