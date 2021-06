Journée Européennes de l’Archéologie : une semaine de fouille dans le passé, ponctuée par une conférence

Les Journées Européennes de l’archéologie, pilotées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) sous l’égide du Ministère de la Culture, ont pour ambition de sensibiliser tous les publics sur la recherche archéologique, ses enjeux et ses méthodes. Pour la 8e édition à Mayotte, l’évènement, coordonné par la Direction des affaires culturelles (DAC) de Mayotte et organisé par le MuMA, se déroulera du 14 au 18 juin (réservé aux scolaires, sur inscription) et le samedi 19 juin au Parc de la Résidence des Gouverneurs.

Du 14 au 18 juin 2021 : journées dédiées aux scolaires

Le MuMA propose aux élèves une initiation à l’archéologie à travers différents ateliers interactifs. Equipés comme des archéologues (pinceau, sceau, pelle), les enfants devront réaliser une fouille qui mettra à jour les vestiges d’une sépulture.

Samedi 19 juin 2021 : journée grand-public sur le Parc de la Résidence des Gouverneurs

À cette occasion, le MuMA proposera différents ateliers autour de l’archéologie (bac de fouille, céramologie…). Ces activités interactives permettront aux visiteurs de se mettre à la place des archéologues et découvrir leurs métiers.

Une exposition sur panneaux « Archéologie australe » présentera les résultats des opérations archéologiques à Mayotte ainsi que les métiers de l’archéologie.

Une conférence « Comprendre l’archéologie », animée par Michaël Tournadre, responsable des acquisitions et de la recherche au MuMA et archéologue présentera les méthodes et les techniques utilisées en archéologie avec l’exemple de Dzaoudzi.

Et pour clôturer la journée, un temps « contes » où petits et grands se laisseront transporter par des récits peuplés de personnages imaginaires.