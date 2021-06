POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Ville de MTsangamouji (976), IBRAHIMA SAID Maanrifa, 407 bd Amir Ridjali, 97600 M’tsangamouji, FRANCE. Tel : +33 269621520. Fax

: +33 269620021. E-mail : dgs@mairiedemtsangamouji.fr.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Services généraux des administrations publiques.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

Fourniture et distribution des repas en liaison froide dans les écoles de la commune de M’tsangamouji

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

55523100

Lieu d’exécution

407 Bd Amir Ridjali 97650 M’tsangamouji

Code NUTS : FRY50

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

fournitures : Achat

Type de procédure

Procédure adaptée

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

Valeur estimée hors TVA : 210000 euros

Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles :

JUIN 2022

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : Oui

Des variantes seront prises en considération : Non

Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.

Division en lots : Non

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)

06 septembre 2021

Durée du marché ou délai d’exécution

Durée en mois : 11 (à compter de la date de notification du marché).

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des candidatures

Lundi 12 juillet 2021 – 16:00

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Lundi 12 juillet 2021 – 16:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

INFORMATIONS SUR L’ACCORD CADRE

Accord-cadre avec un seul opérateur.

Durée de l’accord-cadre : Durée en mois : 11

Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre : 2100000 euros

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : Non

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

10 juin 2021