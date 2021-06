Séminaire des Jeunes agriculteurs autour des produits locaux ouvert au Grand public

Le syndicat des Jeunes Agriculteurs réalise une campagne de communication afin de sensibiliser le grand public sur les produits agricoles locaux.

« Le but est d’inciter les consommateurs à acheter plus de produits locaux et de saison et valoriser notre site internet et notamment l’annuaire des producteurs pour développer la vente directe au sein du réseau JA », expliquent-ils.

Le syndicat aimerait profiter de la visibilité que lui offre la campagne pour terminer par un séminaire autour de l’agriculture le samedi 12 juin, de 8h à 13h au lycée de Lumières. « Le but de la conférence est d’attirer le grand public pour le sensibiliser sur les problématiques agricoles à Mayotte, dont doit s’emparer la population. »

Des tables rondes sont proposées. « L’idée est d’aborder des thèmes d’intérêt public afin de faire réagir les personnes présentes et recueillir leurs retours. Afin de valoriser le travail effectué, un rapport sera réalisé semaine prochaine et transmis aux principaux décideurs sur le territoire ».

Programme de la matinée