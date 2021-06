Bandrélé accueille une antenne de la CSSM

Changement de décor. Aux avenues bruyantes de Kawéni qu’il faut remonter la patience chevillée au corps se substituent désormais, au moins pour les habitants du sud de l’île, la petite rue de la mairie et sa rivière qui filent vers la mangrove. Et c’est à son bout, à quelques mètres de l’eau que les administrés pourront réaliser leurs démarches auprès de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Inaugurée ce mercredi en présence notamment de Salim Nahouda, le président de la CSSM, de sa directrice Ymane Alihamidi-Chanfi et du maire de la commune hôte Ali Moussa

Moussa Ben, l’antenne locale s’ancre en lieu et place des anciens locaux du centre communal d’action social. Et auprès de la police intercommunal de l’environnement et du siège de la communauté de communes du Sud.

Rapprocher les services publics des habitants

C’est d’ailleurs à destination des administrés de cette interco que s’ouvre le petit local composé d’un accueil et de trois bureaux. “Au départ, les discussions avec l’interco avaient abouti à une implantation sur la commune de Kani-Kéli. Le projet n’a pu aboutir pour diverses raisons et les locaux du CCAS étant devenus vacants après son déménagement, nous les avons proposés à la CSSM”, récapitule Ali Moussa Moussa Ben qui voit là “une victoire dans le rapprochement des services publics auprès des habitants”. “Une thématique particulièrement chère à notre équipe municipale et qui doit se concrétiser encore davantage dans les prochains jours avec l’installation de Pôle emploi”, ajoute l’élu.

Même son de cloche, du côté de la caisse de sécurité sociale mahoraise qui, après l’installation de ses antennes du centre à Sada, du nord à Hamjago et de Petite-Terre à Dzaoudzi-Labattoir, se félicite d’être “au plus proche de [ses] usagers, dans une politique de proximité et d’accès aux droits afin de garantir les missions de service public”. “Cette

ouverture vient consolider le maillage territorial démarré en 2016”, fait encore valoir la caisse.

Accueil le mercredi sur rendez-vous

Concrètement, le point d’accueil situé sur le site de l’ancienne mairie doit accueillir les usagers – sur rendez-vous – tous les mercredis de 10h à 17h et les accompagner dans leurs démarches relatives aux branches “famille” (allocations familiales, aides au logement, RSA etc.), “maladie” (affiliation, changement de situation, remboursement des soins, indemnités journalières etc.) et “vieillesse” (retraite, ASPA etc.). Trois branches donc, autour des palétuviers.

Grégoire Mérot