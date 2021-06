ORGANISME ACHETEUR :

Commune de Dzaoudzi-Labattoir (976)

Contact : Monsieur, Le Maire Said Omar OILI, Rue de l’Hôtel de Ville BP 93, 97610 Labattoir, FRANCE.

Tél. +33 269601175.Fax +33 269600436.Courriel : zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

RELANCE APRÈS DÉCLARATION SANS SUITE PRÉPARATION ET LIVRAISON DE COLLATION ET DE

REPAS DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE DE DZAOUDZI-LABATTOIR.

RELANCE APRÈS DÉCLARATION SANS SUITE PRÉPARATION ET LIVRAISON DE COLLATION ET DE REPAS DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE DE DZAOUDZI-LABATTOIR

Type de marché : fournitures

Classification CPV : 15894210

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots.

Durée de validité des offres : 4 mois

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Préparation et livraison de repas chaud – écoles maternelles et élémentaires Voir dans le CCTP. Informations complémentaires

: l’accord-cadre est sans montant minimum ni maximum de commande.

Lot n° 2 : Préparation et livraison de collations – écoles maternelle et élémentaires Voir dans le CCTP

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques : Les documents et renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de

l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du

candidat.

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Indications concernant le chiffre d’affaires annuel

général sur 3 ans.

Indications concernant le chiffre d’affaires annuel spécifique aux prestations objet de l’accord-cadre sur 3 ans.

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Indication des techniciens ou organismes techniques, en particulier des responsables du contrôle de la qualité, auxquels peut faire appel l’opérateur économique

Une description des fournitures, ainsi que des échantillons ou des photographies de celles-ci

Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour l’exécution de l’accord-cadre

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure ouverte

Date limite de réception des offres :

Mardi 13 juillet 2021 – 11:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Informations complémentaires : Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976) Rue de l’Hôtel de Ville BP 93 , Contact : Monsieur, Le Maire Said Omar OILI , 97610 Labattoir, FRANCE.

Tél. +33 269601175. Courriel : ghaniyat.zaki@cc-petiteterre.fr. Fax +33 269600436. URL : https://www.marches-securises.fr.

Envoi des offres ou des candidatures : Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976) Rue de l’Hôtel de Ville BP 93 , Contact : Monsieur, Le Maire Said Omar OILI , 97610 Labattoir, FRANCE.

Tél. +33 269601175. Courriel : ghaniyat.zaki@cc-petiteterre.fr. Fax +33 269600436.

URL : https://www.marches-securises.fr.

Avis de marché BOAMP n° : 21-75672 (envoyé le 04 juin 2021).