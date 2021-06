POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976), Emmanuelle MARTIN, Hôtel de Ville de Mamoudzou, BP 01 – Rue du

Commerce, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tel : +33 269639100. E-mail : emmanuelle.martin@cadema.yt.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Environnement.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

NETTOYAGE RÉGULIER DES PLAGES DU TERRITOIRE DE LA CADEMA

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

90511200

Code NUTS : FRY50

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Services : Services de voirie et d’enlèvement des ordures : services d’assainissement et services analogues

Type de procédure

Procédure adaptée

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

Valeur estimée hors TVA : Fourchette : entre 120000 et 150000 euros

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : non

Des variantes seront prises en considération : non

L’avis implique un marché public.

Division en lots : non

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)

01 septembre 2021

Durée du marché ou délai d’exécution

Durée en mois : 12 (à compter de la date de notification du marché).

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Vendredi 02 juillet 2021 – 12:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en mois : 3 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES

La prestation est réservée à une profession particulière : non

Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de

la prestation : non

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU CANDIDAT

Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur public :

– Formulaire DC1, Lettre de candidature – Habilitation du mandataire par ses co-traitants

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

– Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

Renseignements complémentaires :

Le retrait du dossier de consultation des entreprises et la remise des offres se fera obligatoirement sur le site www.marches-securises.fr

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les hauts du Jardin du Collège 97600 Mamoudzou MAYOTTE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611856. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

07 juin 2021