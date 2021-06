Portes ouvertes de l’école participative Horizon ce samedi à Tsingoni

L’association Horizon invite le public à découvrir le fonctionnement et les locaux de l’école participative privée hors contrat. Une rencontre sur le thème « comment vivre l’école autrement ».

La première école démocratique à Mayotte, appelée aujourd’hui école participative prépare sa prochaine rentrée scolaire pour les enfants de 3 à 6 ans. « Dans cette école, les enfants membres explorent, testent, collaborent, parlent de projets, construisent et vivent l’école », indique ses dirigeants. Afin de mieux faire connaître ce projet , l’association propose, ce samedi 12 juin 2021, une matinée de présentation, de rencontres et de discussions.

L’école participative se situe à Tsingoni et accueille, des élèves de 3 à 6 ans en journée complète. « Comme bon nombre d’écoles alternatives, la valeur première est la confiance dans l’enfant et dans ses capacités à apprendre de toutes les expériences. Notre école fonctionne selon l’idée que :

• Chaque membre, enfant ou adulte, est l’égal de l’autre,

• Que chacun est libre de choisir ses activités pour apprendre davantage,

• Et que la diversité des membres favorise l’ouverture aux autres.

Pour l’équipe encadrante, toute activité concourt à renforcer des apprentissages et des compétences. Aussi les locaux accueillent les enfants dans différentes salles thématiques: salles de jeux, d’art, de motricité, de projets ou encore de sciences et expériences, qu’il est possible de visiter.

L’école participative Horizon est une école privée hors-contrat. Elle offre un suivi individualisé de l’évolution de chaque enfant. « Elle vise l’acquisition du Socle commun de connaissances de compétences et de culture tel que défini par l’Éducation Nationale’.

Pour connaître le fonctionnement, les conditions d’inscription et l’organisation de l’année, les personnes intéressées sont invitées dès 9h dans les locaux de l’association Horizon. Une visite guidée sera suivie d’une réunion d’informations.