Protection de l’environnement : des mots pour l’écrire dans le mag’ des Secondes de Sada

Très coloré, le magazine rédigé par les secondes Parcours du lycée de Sada, met en valeur le lagon et sa protection. Des graines de Greta Thunberg dont certains doivent avoir le même âge. Reprenant une étude diffusée par le site Orb média, ils rappellent d’ailleurs une info qui à elle seule aurait mérité un chapitre sur les modalités de l’étude à travers le monde : L’eau que l’on boit contient des microparticules de plastique. 72% de l’eau du robinet est « contaminée » en Europe. On a trouvé 1,9 microparticule de plastique par demi-litre d’eau. Et c’est encore pire ailleurs », dénoncent-les lycéens.

La quinzaine de rédacteurs appartiennent tous à la classe de seconde PARCOURS de Sada. Implantées dans les lycées depuis la rentrée 2016 en métropole, ces classes sont destinées à accueillir des élèves ayant besoin de mûrir leur projet de trajectoire scolaire, d’un point de vue du projet professionnel ou de la consolidation des compétences.

Le journal donne aussi une large part aux atouts de l’île, la mangrove et ses 7 espèces de palétuvier comme protecteurs numéro 1 des côtes et des récifs, la tortue verte qui nous bat tous à la nage avec ses prés de 35km/h de pointe, les coraux durs et les coraux mous (et ça n’est pas une contrepèterie !), notre vulnérable dugong et le poisson clown qui a signé un bail à durée indéterminée au domicile de l’anémone de mer.

Guidés par leurs enseignants Yann Legal et Ahmadou Fall, ces élèves ont déjà trouvé au moins deux pôles d’intérêt pour dessiner leur avenir, l’environnement et le journalisme.

Consulter le magazine La pollution et la protection du lagon

A.P-L.