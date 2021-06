Aérien : fin de la septaine obligatoire pour les personnes vaccinées entre Mayotte, La Réunion et la métropole

L’annonce de la levée des motifs impérieux pour les voyageurs vaccinés entre Mayotte et la métropole dès le 9 juin, était doublé de l’imposition d’une septaine encadrée de deux tests PCR. Ce qui avait incité à une levée de boucliers. Le gouvernement revient en arrière, seul le PCR sera demandé.

Évolution du dispositif des motifs impérieux et de quarantaine pour les déplacements à La Réunion, à Mayotte et en Guyane

« Le gouvernement a décidé d’adapter et de simplifier le dispositif des motifs impérieux justifiant les déplacements depuis et vers les Outre-mer, ainsi que les mesures de quarantaine, afin de tenir compte de la progression de la vaccination dans les territoires ultramarins et dans l’Hexagone », rapporte le ministère des outre-mer. Surtout avec un taux de positivité inférieur à 1 à Mayotte !

Pour La Réunion et Mayotte :

Entre ces territoires et l’Hexagone et entre ces deux territoires, les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet) seront dispensés d’auto-isolement dans les deux sens à compter du 9 juin. Pour mémoire, les motifs impérieux pour les voyageurs vaccinés seront également levés à partir du 9 juin. Un test PCR négatif de moins de 72h avant le départ continuera à être exigé.

La dérogation aux motifs impérieux accordée aux parents vaccinés s’applique également à leurs enfants mineurs accompagnants.

Pour les voyageurs non-vaccinés, les motifs impérieux et l’obligation d’auto-isolement de 7 jours sont maintenus dans les deux sens.

Pour la Guyane :

Entre la Guyane et l’Hexagone, les voyageurs bénéficiant d’un schéma vaccinal complet ne seront plus, à leur arrivée dans l’Hexagone, soumis à une quarantaine obligatoire de 10 jours, prescrite par arrêté préfectoral et régulièrement contrôlée par les forces de sécurité.

Ils s’engageront néanmoins à respecter un auto-isolement de 7 jours dans les deux sens.

Le territoire guyanais connait encore une très forte circulation du virus, notamment de son variant dit « brésilien », avec une mesure de confinement en vigueur. Lorsque la situation épidémiologique se sera significativement améliorée, les dispositions applicables à La Réunion et à Mayotte, avec la levée des motifs impérieux pour les personnes vaccinées, seront étendues à la Guyane.