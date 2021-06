Lancement du 27 festival de l’image sous marine, avec possibilité de gagner des baptêmes de plongée

Pour sa 27ème édition, le Festival de l’image sous-marine, se déroulera à Mamoudzou du 7 au 10 Octobre 2021.

Le festival est un lieu de rencontre, de partage et d’échanges pour tous les amoureux de la mer. Son objectif principal est la sensibilisation du public le plus large possible à l’environnement marin, ainsi qu’à la nécessité de sa préservation. Le FISM met en avant la sauvegarde et le respect de notre environnement, et s’articule depuis sa création, autour de plusieurs concours ouverts à tous : enfants et adultes, initiés et novices, passionnés ou simples curieux.

4 concours sont lancés pour cette nouvelle édition :

1 concours de dessin réservé aux jeunes (2 catégories : moins de 12 ans et plus de 12 ans) ;

1 concours de photographie au sein de 2 catégories « amateur et expert » ;

1 concours de film (grand format 52’, petit format 26’, clip de moins de 3’, scolaire) ;

1 concours de musique : sur le thème de la mer bien-sûr.

Pour les vainqueurs, des baptêmes de plongée sont organisés. Ainsi, malgré la crise sanitaire les quatre concours ont bien eu lieu en 2020. Le lundi 3 mai et le samedi 29 mai 2020, les gagnants du concours de dessin destiné aux jeunes (2 catégories : moins de 12 ans et plus de 12 ans), ont pu profiter de leur baptême de plongée. Ce sont 23 heureux gagnants qui ont exploré les fonds marins du lagon en embarquant à bord du catamaran O’Bulles Croisière et également avec les équipes du club Nautilus Plongée. Un moment particulier et inoubliable pour ces enfants qui, pour la plupart, découvrait la richesse du lagon de Mayotte.

L’inscription aux différents concours est gratuite

Vous pouvez vous inscrire et récupérer le règlement directement sur :

Le site officiel du FISM https://soireesdelimagesousmarine.fr/

La page Facebook « Festival de l’image sous-marine de Mayotte »

Ou encore sur place à l’agence Angalia ou au Comité Départemental du Tourisme de Mayotte

Date limite des concours :

Concours photos et films : le vendredi 20 août 2021 à 18h00

Concours de dessin et de musique : le mardi 6 juillet 2021 à 18h00

Ne perdez plus une minute et inscrivez-vous !