ORGANISME ACHETEUR

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976), Emmanuelle MARTIN, Hôtel de Ville de Mamoudzou, BP 01 – Rue du

Commerce, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tel : +33 269639100. E-mail : emmanuelle.martin@cadema.yt.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ

Fourniture et pose de signalisation verticale et horizontale pour le plan de jalonnement piéton de Mamoudzou

Lieu d’exécution

centre ville 97600 Mamoudzou

CARACTÉRISTIQUES

Type de procédure :

Procédure adaptée.

Caractéristiques principales :

Le présent marché a pour objet la fourniture et les travaux de pose de signalisation verticale et horizontale pour le plan de jalonnement piéton de Mamoudzou

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :

90 panneaux, 23 mats, 4 boussoles de signalétique

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : oui

Il convient de soumettre des offres pour

un ou plusieurs lots.

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Vendredi 02 juillet 2021 – 12:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU CANDIDAT

Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur public :

– Formulaire DC1, Lettre de candidature – Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

– Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Autre justificatif / Commentaire :

Commentaire :

Les justificatifs à fournir sont indiqués dans le règlement de consultation du présent marché

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au marché par l’organisme acheteur

Conditions de remise des offres ou des candidatures

Les offres sont à retirer obligatoirement et gratuitement sur le site www.marches-securises.fr.

INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT N° 1 :

Description succincte

Fourniture et pose de signalisation verticale

Quantité ou étendue

90 panonceaux, 23 mats

LOT N° 2 :

Description succincte

Fourniture et pose de signalisation expérimentale horizontale

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

02 juin 2021