Comores. Le Grand Moufti réclame la peine de mort pour tous les auteurs de crimes

La plus haute personnalité religieuse du pays estime que l’exécution des criminels aura un effet dissuasif et permettra de marquer à jamais la force de la loi dans la société. Les Comores connaissent une recrudescence de faits criminels ces derniers mois. On compte 14 personnes condamnées à mort et environ six personnes en attente de leurs procès pour des faits de crimes présumés. Il y a eu trois exécutions depuis l’indépendance du pays en 1975.