4 ans de prison ferme pour Magnele, M’Dere et leurs complices

Six prévenus, dont les coupeurs de route Mdere et Magnele ont été condamnés ce mercredi midi à 4 ans de prison ferme pour une série de cambriolages commis le 1er et le 2 juillet 2018. Ils ont échappé de peu à la cour d'Assises dans ce dossier.

Quatre ans ferme pour tout le monde. Le tribunal, face à une bande de complices qui a tout fait pour brouiller les pistes, en niant pour les uns, en accusant les autres ou en refusant de répondre, a mis tous les prévenus dans un unique panier. Pour avoir cambriolé deux habitations et le lycée de Chirongui, en utilisant un pistolet et des armes blanches et en blessant plusieurs habitants qui restent traumatisés, tous ont été condamnés et renvoyés à Majicavo. Un autre prévenu, mineur, sera jugé par le tribunal pour enfants. Deux autres complices n’ont pas été identifiés à ce jour.

