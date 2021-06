Le reboisement des padzas, c’est possible ! La preuve par Moinatrindri

La Fédération Mahoraise des Associations Environnementales (FMAE), et l’Association Culturelle, Environnementale et Educative de Moinatrindri (ACEEM) prévoient une demi-journée découverte sur l’ancien padza dorénavant végétalisé de la localité du Sud.

La réhabilitation faite par l’ACEEM sur la colline fait office d’exemple sur l’île de Mayotte et fait de l’association, un acteur historique chevronné dans le reboisement de ces zones rougeâtres déforestées et ravinées.

Cette troisième action du projet, permettra aux bénévoles de l’ACEEM de présenter, aux associations-ambassadrices du lagon, leurs travaux de végétalisation qu’ils réalisent depuis des années sur ce site de 9 hectares.

Un événement qui s’adresse à tous les habitants et acteurs associatifs de la Commnauté de Communes du Sud, et d’ailleurs, intéressés par l’environnement et voulant en savoir plus sur les dynamiques autour du lagon.

L’idée du jour est aussi de mettre « la main à la terre » et de réaliser en groupes, des travaux terrain de consolidation des plants avec de la matière fertile. En effet, guidé par l’association, chaque participant pourra donc aider au reboisement.

« L’ancien padza est un bel exemple pour informer sur la notion de continuum terre-mer, chère à la FMAE et à l’ACEEM ».

Programme de la demi-journée Sortie nature :

7h – 8h30 : Petit-déjeuner, suivi de discours d’accueil

Dès 8h30 : Départ en groupes pour la randonnée pédestre de découverte du site.

Participation au renforcement des plantations grâce à un ajout de terre fertile.

12h – Déjeuner en pleine nature